Я не бачу передумов для девальвації гривні до 30 грн за долар - Марченко

Відповідаючи на питання, чи варто громадянам побоюватися девальвації гривні до 30 UAH/USD, міністр заявив: "Я не бачу передумов для досягнення курсом такого значення".

"І не бачу інструментів, за допомогою яких будь-хто може вплинути на рух курсу в цьому напрямку. Більш того, в зв'язку з карантином обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, тоді як експорт впав всього на 6%, що фактично вирівняло платіжний баланс. Тобто відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", - зазначив він.

Крім цього, за його словами, країні потрібен курс гривні, що забезпечує макроекономічну стабільність.

"Якщо для ревальвації або девальвації будуть підстави, такі процеси повинні відбуватися поступово, не створюючи шокову ситуацію на ринку", - додав Марченко.

Нагадаємо, природа коливань валютному ринку в липні є психологічною.