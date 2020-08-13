Я не вижу предпосылок для девальвации гривны до 30 грн за доллар - Марченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр финансов Сергей Марченко не видит предпосылок для девальвации гривны до 30 грн за доллар. Кроме этого, он не видит инструментов, с помощью которых любой может повлиять на движение курса в этом направлении. Об этом Марченко заявил в интервью изданию "Фокус", передает УНН.
Отвечая на вопрос, стоит ли гражданам опасаться девальвации гривны до 30 UAH/USD, министр заявил: "Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения".
"И не вижу инструментов, с помощью которых любой может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - отметил он.
Кроме этого, по его словам, стране нужен курс гривны, который обеспечивает макроэкономическую стабильность.
"Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке", - добавил Марченко.
Напомним, природа колебаний валютном рынке в июле является психологической.