Я.Качинський: українці перевершили німців у жорстокості проти поляків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Героїзація провідника ОУН Степана Бандери в Україні може завадити євроінтеграційним прагненням країни. Про це заявив голова правлячої польської партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський, передає УНН з посиланням на TVP.info.
"Це справа певного вибору України. Я чітко сказав президенту Порошенку, що з Бандерою вони в Європу не ввійдуть. Це справа для мене ясна, ми і так показали величезне терпіння, але всьому є межа", – сказав Я.Качинський.
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Голова PiS заявив, що українці "перевершили німців у жорстокості проти поляків".
Я.Качинський також підкреслив, що Польща не може впродовж років погоджуватися, щоб в Україні був культ людей, які чинили геноцид проти поляків.