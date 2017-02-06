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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Я.Качинский: украинцы превзошли немцев в жестокости против поляков

Киев • УНН

 • 36079 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Героизация проводника ОУН Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлением страны. Об этом заявил глава правящей польской партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качинский, передает УНН со ссылкой на TVP.info.

Я.Качинский: украинцы превзошли немцев в жестокости против поляков

"Это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал Президенту П.Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так показали огромное терпение, но всему есть предел", - сказал Я.Качинский.

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Глава PiS заявил, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков".

Я.Качинский также подчеркнул, что Польша не может годами соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, которые совершали геноцид против поляков.

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