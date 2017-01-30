Я.Качинський: польсько-українські відносини під знаком запитання

Політик додав, що майбутнє цих взаємин залежить від того, яким буде ставлення України до історії.

"До сих пір неясно, чи Україна піде у напрямку, який для Польщі є неприйнятним, тобто підтримки своєї історичної легітимності на традиції УПА, на традиції організації, яка вчиняла жахливі злочини проти поляків, або ж відмовиться від цього шляху", - сказав Я.Качинський в ефірі однієї з польських радіостанцій.