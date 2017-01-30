Я.Качинський: польсько-українські відносини під знаком запитання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Польсько-українські відносини нині під знаком запитання. Про це сказав лідер керівної польської партії Право і справедливість Ярослав Качинський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Політик додав, що майбутнє цих взаємин залежить від того, яким буде ставлення України до історії.
"До сих пір неясно, чи Україна піде у напрямку, який для Польщі є неприйнятним, тобто підтримки своєї історичної легітимності на традиції УПА, на традиції організації, яка вчиняла жахливі злочини проти поляків, або ж відмовиться від цього шляху", - сказав Я.Качинський в ефірі однієї з польських радіостанцій.