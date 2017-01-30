Я.Качиньский: польско-украинские отношения под вопросом

Политик добавил, что будущее этих отношений зависит от того, каким будет отношение Украины к истории.

"До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержки своей исторической легитимности на традиции УПА, на традиции организации, которая совершала ужасные преступления против поляков, или же откажется от этого пути", - сказал Я. Качиньский в эфире одной из польских радиостанций.