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Я.Качиньский: польско-украинские отношения под вопросом

Я.Качиньский: польско-украинские отношения под вопросом

Киев • УНН

 • 65960 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Польско-украинские отношения сейчас под вопросом. Об этом сказал лидер правящей польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Политик добавил, что будущее этих отношений зависит от того, каким будет отношение Украины к истории.

"До сих пор неясно,  пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержки своей исторической легитимности на традиции УПА, на традиции организации, которая совершала ужасные преступления против поляков, или же откажется от этого пути", - сказал Я. Качиньский в эфире одной из польских радиостанций.

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