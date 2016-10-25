Й.Столтенберг: НАТО має відповідь на російські "Іскандери" під Калінінградом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. НАТО реагує на розміщення Росією ракетних комплексів “Іскандер” у Калінінградські області “відповідально” і “помірно”. Про це заявив Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг, передає УНН з посиланням на Agenzia Nova.
Й.Столтенберг підкреслив, що “Іскандери” “можуть нести не лише звичайні боєголовки, але і ядерні”.
“Ми занепокоєні нарощування Росією міці як уздовж кордонів НАТО на сході і на півдні, так і в Сирії на кордоні з Туреччиною”, — сказав Й.Столтенберг.
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З його слів, НАТО реагує на це “відповідально і помірно”.
“Ми посилюємо нашу колективну оборону”, — запевнив Й.Столтенберг.
Нагадаємо, міноборони РФ підтвердило перекидання ракетних комплексів "Іскандер" у Калінінградську область Росії.