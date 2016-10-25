Й.Столтенберг: у НАТО есть ответ на российские "Искандеры" под Калининградом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. НАТО реагирует на размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области "ответственно" и "умеренно". Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на Agenzia Nova.
Й.Столтенберг подчеркнул, что "Искандеры" "могут нести не только обычные боеголовки, но и ядерные".
"Мы обеспокоены наращивание Россией мощи как вдоль границ НАТО на востоке и на юге, так и в Сирии на границе с Турцией", - сказал Й.Столтенберг.
По его словам, НАТО реагирует на это "ответственно и умеренно".
"Мы усиливаем нашу коллективную оборону", - заверил Й.Столтенберг.