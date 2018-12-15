Wyscout: Коноплянка став одним із кращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Український легіонер гельзенкірхенського “Шальке” Євген Коноплянка посів місце в трійці кращих за відсотком вдалих обігравань супротивників в груповій стадії Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на платформу “Wyscout”.
Коноплянка в п’яти матчах групового етапу ЛЧ зробив 49 спроб дриблінгу, з яких 83 відсотки виявилися успішними.
На першому місці рейтингу по частці вдалих обігравань один в один виявився Ірвінг Лосано з “ПСВ”. Мексиканець 47 раз йшов в обіграш, який в 89 відсотків випадків був успішним. У трійку також потрапив Маттео Політано з “Інтера”. Вінгер “нерадзуррі” намагався 53 рази обіграти суперника і 3/4 разів його спроб були вдалими.
Зазначено, що найбільше спроб дриблінгу зробив форвард “ПСЖ” Неймар — 88. Однак відсоток їх успішності у бразильця складає всього 68.
Довідка УНН: “Wyscout” — італійська компанія, яка підтримує футбольну розвідку, аналіз матчів і динаміку передачі. Компанія була заснована в 2004 році в Генуї, Італія, і знаходиться в Чіаварі з січня 2008 року.
Нагадаємо, що “Шальке” вирішив виставити на трансфер Коноплянку та ще чотирьох гравців.