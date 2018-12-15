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Wyscout: Коноплянка став одним із кращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Український легіонер гельзенкірхенського “Шальке” Євген Коноплянка посів місце в трійці кращих за відсотком вдалих обігравань супротивників в груповій стадії Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на платформу “Wyscout”.

Wyscout: Коноплянка став одним із кращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів

Коноплянка в п’яти матчах групового етапу ЛЧ зробив 49 спроб дриблінгу, з яких 83 відсотки виявилися успішними.

На першому місці рейтингу по частці вдалих обігравань один в один виявився Ірвінг Лосано з “ПСВ”. Мексиканець 47 раз йшов в обіграш, який в 89 відсотків випадків був успішним. У трійку також потрапив Маттео Політано з “Інтера”. Вінгер “нерадзуррі” намагався 53 рази обіграти суперника і 3/4 разів його спроб були вдалими.

Зазначено, що найбільше спроб дриблінгу зробив форвард “ПСЖ” Неймар — 88. Однак відсоток їх успішності у бразильця складає всього 68.

Довідка УНН: “Wyscout” — італійська компанія, яка підтримує футбольну розвідку, аналіз матчів і динаміку передачі. Компанія була заснована в 2004 році в Генуї, Італія, і знаходиться в Чіаварі з січня 2008 року.

Нагадаємо, що “Шальке” вирішив виставити на трансфер Коноплянку та ще чотирьох гравців.

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