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Wyscout: Коноплянка стал одним из лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 9234 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинский легионер гельзенкирхенского “Шальке” Евгений Коноплянка занял место в тройке лучших по проценту удачных обыгрываемый противников в групповой стадии Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на платформу “Wyscout”.

Wyscout: Коноплянка стал одним из лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов

Коноплянка в пяти матчах группового этапа ЛЧ сделал 49 попыток дриблинга, из которых 83 процента оказались успешными.

На первом месте рейтинга по доле удачных обыгрываемый один в один оказался Ирвинг Лосано с “ПСВ”. Мексиканец 47 раз шел в обыгрыш, который в 89 процентах случаев был успешным. В тройку также попал Маттео Политано из “Интера”. Вингер “нерадзурри” пытался 53 раза обыграть соперника и 3/4 раз его попытки были удачными.

Отмечено, что больше всего попыток дриблинга сделал форвард “ПСЖ” Неймар — 88. Однако процент их успешности в бразильца составляет всего 68.

Справка УНН: “Wyscout” — итальянская компания, которая поддерживает футбольную разведку, анализ матчей и динамику передачи. Компания была основана в 2004 году в Генуе, Италия, и находится в Чиавари с января 2008 года.

Напомним, что “Шальке” решил выставить на трансфер Коноплянку и еще четырех игроков.

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