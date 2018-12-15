Wyscout: Коноплянка стал одним из лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинский легионер гельзенкирхенского “Шальке” Евгений Коноплянка занял место в тройке лучших по проценту удачных обыгрываемый противников в групповой стадии Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на платформу “Wyscout”.
Коноплянка в пяти матчах группового этапа ЛЧ сделал 49 попыток дриблинга, из которых 83 процента оказались успешными.
На первом месте рейтинга по доле удачных обыгрываемый один в один оказался Ирвинг Лосано с “ПСВ”. Мексиканец 47 раз шел в обыгрыш, который в 89 процентах случаев был успешным. В тройку также попал Маттео Политано из “Интера”. Вингер “нерадзурри” пытался 53 раза обыграть соперника и 3/4 раз его попытки были удачными.
Отмечено, что больше всего попыток дриблинга сделал форвард “ПСЖ” Неймар — 88. Однако процент их успешности в бразильца составляет всего 68.
Справка УНН: “Wyscout” — итальянская компания, которая поддерживает футбольную разведку, анализ матчей и динамику передачи. Компания была основана в 2004 году в Генуе, Италия, и находится в Чиавари с января 2008 года.
Напомним, что “Шальке” решил выставить на трансфер Коноплянку и еще четырех игроков.