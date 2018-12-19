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WTA затвердив нові правила в жіночому тенісі

Київ • УНН

 • 8811 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сайт WTA оприлюднив зміни до правил, які були затверджені на засіданні ради директорів організації, повідомляє УНН.

WTA затвердив нові правила в жіночому тенісі

З наступного року WTA ввела правило 25 секунд між розіграшами. З цією метою на кортах з'являться таймери зі зворотнім відліком часу, яке є в розпорядженні гравця при виконанні подачі. У наступному сезоні це правило буде діяти тільки на турнірах категорії "Прем'єр", а з 2020 року – на змаганнях усіх категорій. Раніше у гравців було по 20 секунд паузи між розіграшами.

Крім того, були встановлені деякі рішення застосування захищеного рейтингу:

• гравець, який пропустив понад 6 місяців, але менше ніж рік, може використовувати спеціальний рейтинг на 8 турнірах протягом року;

• гравець, який пропустив рік або більше, може використовувати спеціальний рейтинг на 12 турнірах за рік.

Зауважимо, що WTA регламентував час, за який учасниці поєдинку повинні підготуватися до його початку. Тепер у гравчинь є одна хвилина, щоб підійти до сітки для жеребкування, п'ять хвилин для розминки і ще одна хвилина перед початком гри.

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