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WTA утвердил новые правила в женском теннисе

Киев • УНН

 • 8811 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сайт WTA обнародовал изменения в правила, которые были утверждены на заседании совета директоров организации, сообщает УНН.

WTA утвердил новые правила в женском теннисе

Со следующего года WTA ввела правило 25 секунд между розыгрышами. С этой целью на кортах появятся таймеры с обратным отсчетом времени, которое есть в распоряжении игрока при выполнении подачи. В следующем сезоне это правило будет действовать только на турнирах категории "Премьер", а с 2020 года - на соревнованиях всех категорий. Ранее у игроков было по 20 секунд паузы между розыгрышами.

Кроме того, были установлены некоторые решения применения защищенного рейтинга:

• игрок, пропустивший более 6 месяцев, но менее года, может использовать специальный рейтинг на 8 турнирах в течение года;

• игрок, который пропустил год или более, может использовать специальный рейтинг на 12 турнирах в год.

Заметим, что WTA регламентировал время, за которое участники поединка должны подготовиться к его началу. Теперь у игроков есть одна минута, чтобы подойти к сетке для жеребьевки, пять минут для разминки и еще одна минута перед началом игры.

Украинские Национальные Новости

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