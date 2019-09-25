WTA Premier 5 в Ухані: українка завдала поразки другій ракетці світу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Друга ракетка України Даяна Ястремська пробилася до чвертьфіналу престижних тенісних змагань WTA Premier 5 в Ухані, повідомляє УНН.
В рамках 1/8 фіналу Ястремська витратила 1 годину та 6 хвилин задля перемоги над другою ракеткою світу, чешкою Кароліною Плішковою. Наша землячка захистила усі гейми на власній подачі та здійснила три брейки – 6:1, 6:4.
Зазначимо, що за право виступити у півфіналі Ястремська позмагається з переможницею пари Слоан Стівенс зі США (10 сіяна) і чешки Петри Квітової (5).
Також додамо, Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру слідом за першою ракеткою країни Еліною Світоліною, яка сьогодні обіграла росіянку Світлану Кузнєцову.