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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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WTA Premier 5 в Ухане: украинка нанесла поражение второй ракетке мира

Киев • УНН

 • 9677 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал престижных теннисных соревнований WTA Premier 5 в Ухане, сообщает УНН.

WTA Premier 5 в Ухане: украинка нанесла поражение второй ракетке мира

В рамках 1/8 финала Ястремская потратила 1 час и 6 минут для победы над второй ракеткой мира, чешкой Каролиной Плишковой. Наша землячка защитила все геймы на своей подаче и осуществила три брейка - 6:1, 6:4.

Отметим, что за право выступить в полуфинале Ястремская поборется с победительницей пары Слоан Стивенс из США (10 сеяная) и чешки Петры Квитовой (5).

Также добавим, Ястремская вышла в четвертьфинал турнира вслед за первой ракеткой страны Элиной Свитолиной, которая сегодня обыграла россиянку Светлану Кузнецову.

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