WSJ: Ватикан використовує пожертви для покриття дефіциту держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Велика частина пожертвувань для бідних, які щорічно надходять від католиків з усього світу в фонд Ватикану, використовуються для покриття дефіциту державного бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Щороку в червні Ватикан оголошує збір коштів для нужденних. Всі зібрані гроші надходять до фонду "Пенні Святого Петра". У 2018 році на рахунок фонду надійшло понад 55 млн доларів і тільки 10% з них направили на благодійність, розповіли WSJ джерела.
За їх словами, дві третини цих грошей використовували для покриття дефіциту бюджету.
У пресслужбі Ватикану відмовилися коментувати витрачання коштів.
У 2018 році дефіцит бюджету держави Ватикан досяг приблизно 70 млн євро при загальному обсязі витрат близько 300 млн євро.
Нагадаємо, у Ватикані відкриють притулок для бездомних.