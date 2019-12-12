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WSJ: Ватикан використовує пожертви для покриття дефіциту держбюджету

WSJ: Ватикан використовує пожертви для покриття дефіциту держбюджету

Київ • УНН

 • 11981 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Велика частина пожертвувань для бідних, які щорічно надходять від католиків з усього світу в фонд Ватикану, використовуються для покриття дефіциту державного бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Щороку в червні Ватикан оголошує збір коштів для нужденних. Всі зібрані гроші надходять до фонду "Пенні Святого Петра". У 2018 році на рахунок фонду надійшло понад 55 млн доларів і тільки 10% з них направили на благодійність, розповіли WSJ джерела.

За їх словами, дві третини цих грошей використовували для покриття дефіциту бюджету.

У пресслужбі Ватикану відмовилися коментувати витрачання коштів.

У 2018 році дефіцит бюджету держави Ватикан досяг приблизно 70 млн євро при загальному обсязі витрат близько 300 млн євро.

Нагадаємо, у Ватикані відкриють притулок для бездомних.

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