WSJ: Ватикан использует пожертвования для покрытия дефицита госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Большая часть пожертвований для бедных, которые ежегодно поступают от католиков со всего мира в фонд Ватикана, используются для покрытия дефицита государственного бюджета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Каждый год в июне Ватикан объявляет сбор средств для нуждающихся. Все собранные деньги поступают в фонд "Пенни Святого Петра". В 2018 году на счет фонда поступило более 55 млн долларов и только 10% из них направили на благотворительность, рассказали WSJ источники.
По их словам, две трети этих денег использовали для покрытия дефицита бюджета.
В пресс-службе Ватикана отказались комментировать расходование средств.
В 2018 году дефицит бюджета государства Ватикан достиг примерно 70 млн евро при общем объеме расходов около 300 млн евро.
Напомним, в Ватикане откроют приют для бездомных.