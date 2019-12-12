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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 9954 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103663 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 76538 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103677 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116286 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146560 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147397 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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WSJ: Ватикан использует пожертвования для покрытия дефицита госбюджета

WSJ: Ватикан использует пожертвования для покрытия дефицита госбюджета

Киев  •  УНН

 • 11981 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Большая часть пожертвований для бедных, которые ежегодно поступают от католиков со всего мира в фонд Ватикана, используются для покрытия дефицита государственного бюджета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Каждый год в июне Ватикан объявляет сбор средств для нуждающихся. Все собранные деньги поступают в фонд "Пенни Святого Петра". В 2018 году на счет фонда поступило более 55 млн долларов и только 10% из них направили на благотворительность, рассказали WSJ источники.

По их словам, две трети этих денег использовали для покрытия дефицита бюджета.

В пресс-службе Ватикана отказались комментировать расходование средств.

В 2018 году дефицит бюджета государства Ватикан достиг примерно 70 млн евро при общем объеме расходов около 300 млн евро.

Напомним, в Ватикане откроют приют для бездомных.

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