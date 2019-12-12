WSJ: Ватикан использует пожертвования для покрытия дефицита госбюджета

Каждый год в июне Ватикан объявляет сбор средств для нуждающихся. Все собранные деньги поступают в фонд "Пенни Святого Петра". В 2018 году на счет фонда поступило более 55 млн долларов и только 10% из них направили на благотворительность, рассказали WSJ источники.

По их словам, две трети этих денег использовали для покрытия дефицита бюджета.

В пресс-службе Ватикана отказались комментировать расходование средств.

В 2018 году дефицит бюджета государства Ватикан достиг примерно 70 млн евро при общем объеме расходов около 300 млн евро.

Напомним, в Ватикане откроют приют для бездомных.