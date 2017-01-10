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WSJ: Російські льотчики створюють небезпечні ситуації в небі над Сирією

WSJ: Російські льотчики створюють небезпечні ситуації в небі над Сирією

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Американські військові льотчики звинувачують російських пілотів у порушенні правил безпеки польотів над Сирією, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Пілоти з США розповіли журналістам, що бойові літаки з РФ не включають розпізнавальні сигнали, рідко відповідають в ефірі і практично не змінюють свій курс.

Ухилятися від зіткнень доводиться американським військовим, розповів командир 380-го авіаполку Чарльз Коркоран.

“Ми не знаємо, що вони бачать чи не бачать, і ми не ходимо, щоб вони врізалися в кого-небудь з нас”, — пояснив він.

Інший американський військовий льотчик розповів, що одного разу літак російських ВКЗ опинився на відстані декількох сотень футів" від американського винищувача. За його словами, пілот РФ навіть не підозрював про це.

Зазначимо, що у 2015 році Вашингтон і Москва уклали угоду про забезпечення безпеки польотів над Сирією для літаків російської авіації і коаліції, щоб запобігти потенційно аварійні ситуації. Однак, за даними WSJ, в Пентагоні наполягають на підвищенні рівня комунікації і координації між збройними силами двох країн.

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