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WSJ: Российские летчики создают опасные ситуации в небе над Сирией

WSJ: Российские летчики создают опасные ситуации в небе над Сирией

Киев • УНН

 • 26385 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Американские военные летчики обвиняют российских пилотов в нарушении правил безопасности полетов над Сирией, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Пилоты с США рассказали журналистам, что боевые самолеты из РФ не включают опознавательные сигналы, редко отвечают в эфире и практически не меняют свой курс.

Уклоняться от столкновений приходится американским военным, рассказал командир 380-го авиаполка Чарльз Коркоран.

"Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не ходим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас", - пояснил он.

Другой американский военный летчик рассказал, что однажды самолет российских ВКС оказался на расстоянии нескольких сотен футов от американского истребителя. По его словам, пилот РФ даже не подозревал об этом.

Отметим, что в 2015 году Вашингтон и Москва заключили соглашение об обеспечении безопасности полетов над Сирией для самолетов российской авиации и коалиции, чтобы предотвратить потенциально аварийные ситуации. Однако, по данным WSJ, в Пентагоне настаивают на повышении уровня коммуникации и координации между вооруженными силами двух стран.

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