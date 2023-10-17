WSJ проаналізувала, як війна Ізраїлю та ХАМАС грає на користь рф та Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Довгостроковий ефект подій на Близькому Сході важко передбачити. Скориставшись тим, що увага США зосереджена на Близькому Сході, війна у регіоні може бути використана в інтересах геополітичних суперників Вашингтона. Про це 16 жовтня пише газета The Wall Street Journal, посилаючись, зокрема, на думки експертів та дипломатів, передає УНН.
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"Війна, розпочата ХАМАС 7 жовтня жорстокою атакою на ізраїльські міста та села, внаслідок якої загинуло близько 1400 людей, переважно мирних жителів, є благом для головних геополітичних суперників Америки. Китай, росія та Іран давно намагаються підірвати міжнародну систему, яку підтримує США, і тепер користуються тим, що Америка відволікається", - ідеться у матеріалі WSJ.
"Війна між Ізраїлем і ХАМАС створює не лише ризик регіональної пожежі. Це також впливає на глобальний баланс сил, розтягуючи американські та європейські ресурси, одночасно зменшуючи тиск на росію та надаючи Китаю нові можливості", - зазначає видання.
Як зазначається у публікації, оскільки увага Вашингтона зосереджена на Близькому Сході, "росія, ймовірно, найбільше виграє від потрясінь, що поширюються".
"Будь-який конфлікт, який привертає певну увагу від України, дуже сильно грає на користь росії, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. - Можливо, росіяни це не почали, але вони дуже зацікавлені в тому, щоб конфлікт в Ізраїлі продовжувався якомога довше. Це була б перемога для росіян у тактичному плані, в Україні та стратегічно, посиливши їхній наратив проти західного світу".
Зазначається, що президент рф путін порівняв ізраїльську блокаду Гази з блокадою Ленінграда, під час Другої світової війни, а москва критикує західні уряди.
Китай також прийняв палестинську справу так, як він не робив десятиліттями, пише WSJ. Попри те, що Пекін неодноразово заявляв про необхідність боротьби з тероризмом під час репресій проти уйгурів у регіоні Сіньцзян, Китай явно утримався від використання слова «тероризм», описуючи атаку ХАМАС, зазначає видання. Водночас, «вони (Китай - ред.) намагатимуться зобразити США фактором нестабільності, а Китай – фактором миру. Мета Китаю - представити себе країнам, що розвиваються, як альтернативу - і як більш привабливу альтернативу», - вважає Антуан Бондаз, китайський експерт у Фонді стратегічних досліджень у Парижі.
Нагадаємо
Китай обговорив з рф конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї 16 жовтня закликав до припинення вогню та висунув пропозицію про посередництво.