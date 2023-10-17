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WSJ проаналізувала, як війна Ізраїлю та ХАМАС грає на користь рф та Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Довгостроковий ефект подій на Близькому Сході важко передбачити. Скориставшись тим, що увага США зосереджена на Близькому Сході, війна у регіоні може бути використана в інтересах геополітичних суперників Вашингтона. Про це 16 жовтня пише газета The Wall Street Journal, посилаючись, зокрема, на думки експертів та дипломатів, передає УНН.

WSJ проаналізувала, як війна Ізраїлю та ХАМАС грає на користь рф та Китаю

Деталі

"Війна, розпочата ХАМАС 7 жовтня жорстокою атакою на ізраїльські міста та села, внаслідок якої загинуло близько 1400 людей, переважно мирних жителів, є благом для головних геополітичних суперників Америки. Китай, росія та Іран давно намагаються підірвати міжнародну систему, яку підтримує США, і тепер користуються тим, що Америка відволікається", - ідеться у матеріалі WSJ.

"Війна між Ізраїлем і ХАМАС створює не лише ризик регіональної пожежі. Це також впливає на глобальний баланс сил, розтягуючи американські та європейські ресурси, одночасно зменшуючи тиск на росію та надаючи Китаю нові можливості", - зазначає видання.

Як зазначається у публікації, оскільки увага Вашингтона зосереджена на Близькому Сході, "росія, ймовірно, найбільше виграє від потрясінь, що поширюються".

"Будь-який конфлікт, який привертає певну увагу від України, дуже сильно грає на користь росії, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. - Можливо, росіяни це не почали, але вони дуже зацікавлені в тому, щоб конфлікт в Ізраїлі продовжувався якомога довше. Це була б перемога для росіян у тактичному плані, в Україні та стратегічно, посиливши їхній наратив проти західного світу".

Зазначається, що президент рф путін порівняв ізраїльську блокаду Гази з блокадою Ленінграда, під час Другої світової війни, а москва критикує західні уряди.

Китай також прийняв палестинську справу так, як він не робив десятиліттями, пише WSJ. Попри те, що Пекін неодноразово заявляв про необхідність боротьби з тероризмом під час репресій проти уйгурів у регіоні Сіньцзян, Китай явно утримався від використання слова «тероризм», описуючи атаку ХАМАС, зазначає видання. Водночас, «вони (Китай - ред.) намагатимуться зобразити США фактором нестабільності, а Китай – фактором миру. Мета Китаю - представити себе країнам, що розвиваються, як альтернативу - і як більш привабливу альтернативу», - вважає Антуан Бондаз, китайський експерт у Фонді стратегічних досліджень у Парижі.

Нагадаємо

Китай обговорив з рф конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї 16 жовтня закликав до припинення вогню та висунув пропозицію про посередництво.

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