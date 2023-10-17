WSJ проаналізувала, як війна Ізраїлю та ХАМАС грає на користь рф та Китаю

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Довгостроковий ефект подій на Близькому Сході важко передбачити. Скориставшись тим, що увага США зосереджена на Близькому Сході, війна у регіоні може бути використана в інтересах геополітичних суперників Вашингтона. Про це 16 жовтня пише газета The Wall Street Journal, посилаючись, зокрема, на думки експертів та дипломатів, передає УНН.