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WSJ проанализировала, как война Израиля и ХАМАС играет в пользу рф и Китая

Киев • УНН

 • 387037 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Долгосрочный эффект событий на Ближнем Востоке трудно предсказать. Воспользовавшись тем, что внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, война в регионе может быть использована в интересах геополитических соперников Вашингтона. Об этом 16 октября пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь, в частности, на мнения экспертов и дипломатов, передает УНН.

WSJ проанализировала, как война Израиля и ХАМАС играет в пользу рф и Китая

Детали

"Война, начатая ХАМАС 7 октября жестокой атакой на израильские города и села, в результате которой погибло около 1400 человек, преимущественно мирных жителей, является благом для главных геополитических соперников Америки. Китай, россия и Иран давно пытаются подорвать международную систему, которую поддерживает США, и теперь пользуются тем, что Америка отвлекается", - говорится в материале WSJ.

"Война между Израилем и ХАМАС создает не только риск регионального пожара. Это также влияет на глобальный баланс сил, растягивая американские и европейские ресурсы, одновременно уменьшая давление на россию и предоставляя Китаю новые возможности", - отмечает издание.

Как отмечается в публикации, поскольку внимание Вашингтона сосредоточено на Ближнем Востоке, "россия, вероятно, больше всего выигрывает от распространяющихся потрясений".

"Любой конфликт, который привлекает определенное внимание от Украины, очень сильно играет в пользу россии, – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. - Возможно, россияне это не начали, но они очень заинтересованы в том, чтобы конфликт в Израиле продолжался как можно дольше. Это была бы победа для россиян в тактическом плане, в Украине, и стратегически, усилив их нарратив против западного мира".

Отмечается, что президент рф путин сравнил израильскую блокаду Газы с блокадой Ленинграда, во время Второй мировой войны, и москва в связи с ситуацией критикует западные правительства.

Китай также принял палестинское дело так, как он не делал десятилетиями, пишет WSJ. Несмотря на то, что Пекин неоднократно заявлял о необходимости борьбы с терроризмом во время репрессий против уйгуров в регионе Синьцзян, Китай явно воздержался от использования слова «терроризм», описывая атаку ХАМАС, отмечает издание. В то же время, «они (Китай - ред.) будут пытаться изобразить США фактором нестабильности, а Китай – фактором мира. Цель Китая - представить себя развивающимся странам как альтернативу - и как более привлекательную альтернативу», - считает Антуан Бондаз, китайский эксперт в Фонде стратегических исследований в Париже.

Напомним

Китай обсудил с рф конфликт между Израилем и ХАМАС. Министр иностранных дел Китая Ван И 16 октября призвал к прекращению огня и выдвинул предложение о посредничестве.

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