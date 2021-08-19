WSJ повідомила про "гаванський синдром" у дипломатів США в Німеччині

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Йдеться про перші випадки, виявлені в країні НАТО, в якій розміщені американські війська, пише WSJ. Співрозмовники газети вказали, що аналогічні симптоми відзначалися у американських дипломатів в інших європейських країнах, але відмовилися повідомляти подробиці.

Деякі постраждалі займалися питаннями, пов’язаними з РФ

Деякі з постраждалих були офіцерами розвідслужб або дипломатами, які займалися пов’язаними з Росією питаннями, зокрема, проблемами експорту газу, кібербезпеки і політичного втручання, вказує далі видання.

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Один з пацієнтів, з яким поспілкувалися журналісти, недавно переїхав на лікування в Національний військовий госпіталь в Меріленді. В інтерв’ю газеті співробітник посольства повідомив, що лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму, подібну поранень людей, які зазнали впливу ударних хвиль від вибухів. У березні він відчув пронизливий біль, сильний шум і тиск в вухах, це відбувалося вночі або рано вранці, коли він знаходився вдома. Після деякого часу посольство відправило його назад до Вашингтона, повідомив він виданню.

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“Що б це не було, це є формою тероризму. Нанесені серйозні травми, які змінили життя деяких з нас”, — заявив співрозмовник WSJ. Він висловив стурбованість, що квартири, в яких співробітники посольства, імовірно, стали жертвами атаки, все ще є частиною житлового фонду диппредставництва і використовуються для розміщення інших дипломатів.

У ЦРУ створено робочу групу з розслідування випадків “гаванського синдрому”

Для з’ясування причин таких симптомів Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США створило робочу групу, яку очолив співробітник, який раніше займався вистежуванням терориста Усами бен Ладена, повідомили WSJ колишні і нинішні офіційні особи.

У липні німецьке видання Der Spiegel написало, що в США розслідують повідомлення про множинні випадки “гаванського синдрому” в американському посольстві у Відні. Співробітники посольства скаржаться на раптові запаморочення, головний біль і проблеми зі слухом. Симптоми зафіксовані як мінімум у 20 осіб. У травні видання Politico написало, що в США вивчають можливу роль ГРУ в атаках із застосуванням “спрямованої енергії”.

Атаки з використанням мікрохвильового випромінювання

Вперше на схожі симптоми поскаржилися американські дипломати на Кубі в 2016-2017 роках. Тоді постраждали не менше 19 співробітників посольства США в Гавані, у яких діагностували “легкі травми і набряк головного мозку”, втрату слуху, сильні головні болі, втрату почуття рівноваги і когнітивні порушення. Спочатку влада США висловлювали припущення про якісь “акустичних атаках”, але ця версія не знайшла точного підтвердження. Повідомлялося в той час і про постраждалих в посольстві Канади.

У 2017 році на схожі проблеми скаржилися американські дипломати в китайському місті Гуанчжоу, пізніше вони відзначалися в Росії, Польщі, і декількох країнах Європи, на Тайвані, в Австралії, на Близькому Сході. В цілому від загадкового недугу могли постраждати близько 130 осіб — американських дипломатів і членів їх сімей, працівників ЦРУ і військових.