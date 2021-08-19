WSJ повідомила про "гаванський синдром" у дипломатів США в Німеччині

ukru
17 березня, 19:38 • 109044 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151172 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 219864 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 176020 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 171515 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187505 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154644 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160148 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176619 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 222050 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 86792 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 80139 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 75811 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 104008 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 67807 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 219872 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 181867 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 277753 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 273333 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 400493 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 76975 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 83921 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 80460 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 106379 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116005 перегляди
Актуальне
WSJ повідомила про "гаванський синдром" у дипломатів США в Німеччині

WSJ повідомила про "гаванський синдром" у дипломатів США в Німеччині

Київ • УНН

 • 15530 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Американська газета The Wall Street Journal повідомила про появу симптомів так званого "гаванського синдрому" у американських дипломатів, що знаходяться в ФРН. Щонайменше два держслужбовці США в Німеччині звернулися за медичною допомогою у зв'язку з нудотою, сильними головними болями, болем у вухах, втомою, безсонням і млявістю, які вони відчували в останні місяці, пише видання в середу, 18 серпня, з посиланням на неназваних американських дипломатів, передає УНН.

Деталі

Йдеться про перші випадки, виявлені в країні НАТО, в якій розміщені американські війська, пише WSJ. Співрозмовники газети вказали, що аналогічні симптоми відзначалися у американських дипломатів в інших європейських країнах, але відмовилися повідомляти подробиці.

Деякі постраждалі займалися питаннями, пов’язаними з РФ

Деякі з постраждалих були офіцерами розвідслужб або дипломатами, які займалися пов’язаними з Росією питаннями, зокрема, проблемами експорту газу, кібербезпеки і політичного втручання, вказує далі видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава ЦРУ допустив, що Росія пов’язана з “гаванським синдромом” у держслужбовців США

Один з пацієнтів, з яким поспілкувалися журналісти, недавно переїхав на лікування в Національний військовий госпіталь в Меріленді. В інтерв’ю газеті співробітник посольства повідомив, що лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму, подібну поранень людей, які зазнали впливу ударних хвиль від вибухів. У березні він відчув пронизливий біль, сильний шум і тиск в вухах, це відбувалося вночі або рано вранці, коли він знаходився вдома. Після деякого часу посольство відправило його назад до Вашингтона, повідомив він виданню.

Цитата

“Що б це не було, це є формою тероризму. Нанесені серйозні травми, які змінили життя деяких з нас”, — заявив співрозмовник WSJ. Він висловив стурбованість, що квартири, в яких співробітники посольства, імовірно, стали жертвами атаки, все ще є частиною житлового фонду диппредставництва і використовуються для розміщення інших дипломатів.

У ЦРУ створено робочу групу з розслідування випадків “гаванського синдрому”

Для з’ясування причин таких симптомів Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США створило робочу групу, яку очолив співробітник, який раніше займався вистежуванням терориста Усами бен Ладена, повідомили WSJ колишні і нинішні офіційні особи.

У липні німецьке видання Der Spiegel написало, що в США розслідують повідомлення про множинні випадки “гаванського синдрому” в американському посольстві у Відні. Співробітники посольства скаржаться на раптові запаморочення, головний біль і проблеми зі слухом. Симптоми зафіксовані як мінімум у 20 осіб. У травні видання Politico написало, що в США вивчають можливу роль ГРУ в атаках із застосуванням “спрямованої енергії”.

Атаки з використанням мікрохвильового випромінювання

Вперше на схожі симптоми поскаржилися американські дипломати на Кубі в 2016-2017 роках. Тоді постраждали не менше 19 співробітників посольства США в Гавані, у яких діагностували “легкі травми і набряк головного мозку”, втрату слуху, сильні головні болі, втрату почуття рівноваги і когнітивні порушення. Спочатку влада США висловлювали припущення про якісь “акустичних атаках”, але ця версія не знайшла точного підтвердження. Повідомлялося в той час і про постраждалих в посольстві Канади.

У 2017 році на схожі проблеми скаржилися американські дипломати в китайському місті Гуанчжоу, пізніше вони відзначалися в Росії, Польщі, і декількох країнах Європи, на Тайвані, в Австралії, на Близькому Сході. В цілому від загадкового недугу могли постраждати близько 130 осіб — американських дипломатів і членів їх сімей, працівників ЦРУ і військових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами