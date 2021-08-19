WSJ сообщила о "гаванском синдроме" у дипломатов США в Германии

Детали

Речь идет о первых случаях, обнаруженных в стране НАТО, в которой размещены американские войска, пишет WSJ. Собеседники газеты указали, что аналогичные симптомы отмечались в американских дипломатов в других европейских странах, но отказались сообщать подробности.

Некоторые пострадавшие занимались вопросами, связанными с РФ

Некоторые из пострадавших были офицерами разведслужб или дипломатами, которые занимались связанными с Россией вопросами, в частности, проблемами экспорта газа, кибербезопасности и политического вмешательства, указывает далее издание.

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Один из пациентов, с которым пообщались журналисты, недавно переехал на лечение в Национальный военный госпиталь в Мэриленде. В интервью газете сотрудник посольства сообщил, что врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, подобную ранениям людей, подвергшихся воздействию ударных волн от взрывов. В марте он почувствовал пронизывающую боль, сильный шум и давление в ушах, это происходило ночью или ранним утром, когда он находился дома. По прошествии некоторого времени посольство отправило его обратно в Вашингтон, сообщил он изданию.

Цитата

“Что бы это ни было, это является формой терроризма. Нанесены серьезные травмы, которые изменили жизнь некоторых из нас”, — заявил собеседник WSJ. Он выразил обеспокоенность, что квартиры, в которых сотрудники посольства, вероятно, стали жертвами атаки, все еще являются частью жилого фонда диппредставительства и используются для размещения других дипломатов.

В ЦРУ создана рабочая группа по расследованию случаев “гаванского синдрома”

Для выяснения причин таких симптомов Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало рабочую группу, которую возглавил сотрудник, который ранее занимался выслеживанием террориста Усамы бен Ладена, сообщили WSJ бывшие и нынешние официальные лица.

В июле немецкое издание Der Spiegel написал, что в США расследуют сообщения про множественные случаи “гаванского синдрома” в американском посольстве в Вене. Сотрудники посольства жалуются на внезапные головокружения, головная боль и проблемы со слухом. Симптомы зафиксированы как минимум у 20 человек. В мае издание Politico написало, что в США изучают возможную роль ГРУ в атаках с применением “направленной энергии”.

Атаки с использованием микроволнового излучения

Впервые на схожие симптомы пожаловались американские дипломаты на Кубе в 2016-2017 годах. Тогда пострадали не менее 19 сотрудников посольства США в Гаване, у которых диагностировали “легкие травмы и отек головного мозга”, потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. Первоначально власти США высказывали предположения о неких “акустических атаках”, но эта версия не нашла точного подтверждения. Сообщалось в то время и о пострадавших в посольстве Канады.

В 2017 году на схожие проблемы жаловались американские дипломаты в китайском городе Гуанчжоу, позже они отмечались в России, Польше, и нескольких странах Европы, на Тайване, в Австралии, на Ближнем Востоке. В общей сложности от загадочного недуга могли пострадать около 130 человек — американских дипломатов и членов их семей, сотрудников ЦРУ и военных.