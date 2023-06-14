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The Guardian

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WP: у Сенаті США заблокували угоду на 735 млн дол. про продаж Угорщині HIMARS

Київ • УНН

 • 5800109 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Головний республіканець у комітеті з міжнародних відносин Сенату США Джеймс Ріш заблокував продаж американської зброї Угорщини у "покарання" за те, що вона не схвалює заявку Швеції до НАТО, повідомляє The Washington Post, пише УНН.

WP: у Сенаті США заблокували угоду на 735 млн дол. про продаж Угорщині HIMARS

Деталі

"Сенатор Джеймс Ріш, головний республіканець у комітеті з міжнародних відносин, зупинив продаж США зброї Угорщині на суму 735 мільйонів доларів у покарання за відмову країни схвалити членство Швеції в НАТО, що є рідкісним кроком, спрямованим на те, щоб змусити Будапешт дати зелене світло розширенню військового альянсу напередодні великого саміту наступного місяця", - пише видання.

У заяві для The Washington Post Ріш заявив, що Угорщина повинна дозволити Швеції вступити в НАТО, якщо вона хоче отримати пакет озброєнь, який включає 24 батареї ракетних установок HIMARS, а також понад 100 ракет і блоків разом з відповідними частинами та підтримкою.

"Протягом деякого часу я прямо висловлював свою занепокоєність угорському уряду у зв'язку з його відмовою просувати голосування за вступ Швеції до НАТО", - сказав він.

"Зважаючи, що зараз червень, а це ще не зроблено, я вирішив, що продаж нової військової техніки США в Угорщину буде припинено", - додав він.

Представник Держдепартаменту відмовився коментувати це питання, заявивши, що відомство не коментує "очікуваного продажу зброї". Представник угорського уряду не відповів на запит щодо коментарів.

Доповнення

Швеція та Фінляндія надіслали заяви на приєднання до НАТО 2022 року - невдовзі після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Фінляндія, яка має протяжний кордон із росією, вступила до НАТО у квітні.

Для вступу країн до Альянсу необхідне схвалення всіх його учасників. Туреччина та Угорщина – єдині дві країни-члени, які ще не ратифікували заявку на членство.

Угорщина кілька разів навесні заявляла про затримку ратифікації вступу Швеції до НАТО через "невдоволення".

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