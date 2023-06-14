WP: в Сенате США заблокировали сделку на 735 млн долл. о продаже Венгрии HIMARS
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Главный республиканец в комитете по международным отношениям Сената США Джеймс Риш заблокировал продажу американского оружия Венгрии в "наказание" за то, что она не одобряет заявку Швеции в НАТО, сообщает The Washington Post, пишет УНН.
Детали
"Сенатор Джеймс Риш, главный республиканец в комитете по международным отношениям, остановил продажу США оружия Венгрии на сумму 735 миллионов долларов в наказание за отказ страны одобрить членство Швеции в НАТО, что является редким шагом, направленным на то, чтобы заставить Будапешт дать зеленый свет расширению военного альянса в преддверии большого саммита в следующем месяце", - пишет издание.
В заявлении для The Washington Post Риш заявил, что Венгрия должна позволить Швеции вступить в НАТО, если она хочет получить пакет вооружений, который включает 24 батареи ракетных установок HIMARS, а также более 100 ракет и блоков вместе с соответствующими частями и поддержкой.
"В течение некоторого времени я прямо выражал свою обеспокоенность венгерскому правительству в связи с его отказом продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО", - сказал он.
"Поскольку сейчас июнь, а это еще не сделано, я решил, что продажа новой военной техники США в Венгрию будет приостановлена", - добавил он.
Представитель Госдепартамента отказался комментировать этот вопрос, заявив, что ведомство не комментирует "ожидаемые продажи оружия". Представитель венгерского правительства не ответил на запрос о комментариях.
Дополнение
Швеция и Финляндия направили заявления на присоединение к НАТО в 2022 году - вскоре после полномасштабного вторжения рф в Украину. Финляндия, которая имеет протяженную границу с россией, вступила в НАТО в апреле.
Для вступления стран в Альянс необходимо одобрение всех его участников. Турция и Венгрия – единственные две страны-члены, которые еще не ратифицировали заявку на членство.
Венгрия несколько раз весной заявляла о задержке ратификации вступления Швеции в НАТО из-за "недовольства".