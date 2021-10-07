WP: Очільник МЗС РФ звинуватив НАТО у підтримці "неонацистів в Україні"

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Північноатлантичний альянс вислав 8 російських дипломатів після перемовин міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях ГА ООН в минулому місяці, в яких той, зокрема, закинув очільнику НАТО “підтримку неонацистів в Україні”. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

Цитата

“Нові висилки відбулися після спекотної зустрічі генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за закритими дверима на Генеральній Асамблеї ООН в минулому місяці.

Під час зустрічі Лавров перервав Столтенберга в обміні думками, який два європейських чиновники назвали „грубим“, і звинуватив НАТО в підтримці неонацистів в Україні і відмові від підтримки Афганістану”, — пише видання.

Деталі

Лавров, за словами європейського чиновника і людини, знайомої з ходом зустрічі, також заявив, що Рада Росія-НАТО — форум, створений в 2002 році для розвитку співпраці між двома сторонами, — не має сенсу, і поскаржився, що члени НАТО часто повстають проти Росії.

У відповідь Столтенберг висловив стурбованість агресивними діями Росії в Україні, підтримкою Білорусі і гібридними діями проти союзників по НАТО, включаючи втручання у вибори, сказав чиновник, виступаючи на умовах анонімності, щоб описати зустріч за закритими дверима.

Генеральний секретар також повторив пропозицію, зроблену понад 18 місяців назад, про проведення ще одного засідання Ради Росія-НАТО, сказав чиновник, назвавши Рада “важливою платформою для діалогу”.

Контекст

Напередодні лідери Північноатлантичного альянсу погодили висилку восьми російських дипломатів за “зловмисні дії”.

В останній раз в НАТО приймали рішення про скорочення кількості російських дипломатів після отруєння сім'ї Скрипалів в Солсбері. Британія підозрює в злочині ймовірних співробітників ГРУ.

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