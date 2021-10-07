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WP: Глава МИД РФ обвинил НАТО в поддержке "неонацистов в Украине"

WP: Глава МИД РФ обвинил НАТО в поддержке "неонацистов в Украине"

Киев  •  УНН

 • 17517 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Североатлантический альянс выслал 8 российских дипломатов после переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях ГА ООН в прошлом месяце, в которых тот, в частности, обвинил главу НАТО "поддержку неонацистов в Украине". Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Цитата

“Новые высылки произошли после жаркой встречи генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел России Сергея Лаврова за закрытыми дверями на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом месяце.

Во время встречи Лавров прервал Столтенберга в обмене мнениями, который два европейских чиновника назвали „грубым“, и обвинил НАТО в поддержке неонацистов в Украине и отказе от поддержки Афганистана”, — пишет издание.

Детали

Лавров, по словам европейского чиновника и источника, знакомого с ходом встречи, также заявил, что Совет Россия-НАТО — форум, созданный в 2002 году для развития сотрудничества между двумя сторонами, — не имеет смысла, и пожаловался, что НАТО часто восстают против России.

В ответ Столтенберг выразил обеспокоенность агрессивными действиями России в Украине, поддержкой Беларуси и гибридными действиями против союзников по НАТО, включая вмешательство в выборы, сказал чиновник, выступая на условиях анонимности, чтобы описать встречу за закрытыми дверями.

Генеральный секретарь повторил предложение, сделанное более 18 месяцев назад, о проведении еще одного заседания Совета Россия-НАТО, сказал чиновник, назвав Рада “важной платформой для диалога”.

Контекст

Накануне лидеры Североатлантического альянса согласовали высылке восьми российских дипломатов за “злонамеренные действия”.

В последний раз в НАТО принимали решение о сокращении количества российских дипломатов после отравления семье скрипача в Солсбери. Великобритания подозревает в преступлении вероятных сотрудников ГРУ.

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