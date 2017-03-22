WOG запропонував найвигідніші ціни на пальне для “Укртранснафти”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У тендерній закупівлі пального на потреби ПАТ “Укртранснафта” ТОВ “Нафтотрейд сервіс”, що належить до групи компаній WOG, отримало перемогу за чотирма з семи лотів. Про це йдеться на порталі публічних закупівель ProZorro, передає УНН.
Загальна вартість пального, яке буде поставлено компаніє WOG, склала 34,14 млн грн.
При цьому, сумарний обсяг запропонованого палива становить: А-92 — 508,27 тис. л, А-95 — 76,61 тис. л і ДТ — 1,1 млн. л.
Як повідомляв УНН, WOG, Shell, Socar та інші знизили ціни на автогаз.