WOG предложил самые выгодные цены на топливо для "Укртранснафты"

КИЕВ. 22 марта. УНН. В тендерной закупке горючего на нужды ОАО "Укртранснафта" ООО "Нефтетрейд сервис", который относится к группе компаний WOG, одержало победу по четырем из семи лотов. Об этом говорится на портале публичных закупок ProZorro, передает УНН.