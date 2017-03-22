WOG предложил самые выгодные цены на топливо для "Укртранснафты"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В тендерной закупке горючего на нужды ОАО "Укртранснафта" ООО "Нефтетрейд сервис", который относится к группе компаний WOG, одержало победу по четырем из семи лотов. Об этом говорится на портале публичных закупок ProZorro, передает УНН.
Общая стоимость горючего, которое будет поставлено компание WOG, составила около 34,14 млн грн.
При этом, суммарный объем предложенного топлива составляет: А-92 - 508,27 тыс. л, А-95 - 76,61 тыс. л и ДТ - 1,1 млн. л.
Как сообщал УНН, WOG, Shell, Socar и другие снизили цены на автогаз.