WOG запропонував Міноборони найвигіднішу ціну на арктичний дизель

Так, переможцем на поставку 18 380 тонн арктичного дизпального Євро-4 (3 лоти) стала компанія "Нафтотрейд Капітал" (з групи WOG) з продуктом за ціною 27 900 грн за тонну. Загальна вартість становить понад 512 млн грн.

Ціна, запропонована "Нафтотрейд Капітал" виявилася на 80 грн/т нижче, ніж пропозиція від ТОВ "Газтрейд" (з групи "Трейд Коммодіті"), що посіло друге місце на торгах.

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Перемогу в двох лотах на поставку дизельного палива підвищеної якості марки C загальним обсягом 4 573 здобуло ТОВ "Газтрейд". Ця компанія була єдиною, яка подала заявки на ці лоти.

Крім того, згідно з результатами тендеру, МОУ має намір придбати у "Нафтотрейд Капітал" 5 850 т бензину А-80 Євро-4 (два лоти) по 29 400 грн/т і 3 900 т (один лот) цього ж продукту у ПАТ "Укргазвидобування" по 29 700 грн/т.

Як повідомляв УНН, компанія з орбіти WOG стала лідером тендерів МВС.