WOG предложил Минобороны самую выгодную цену на арктический дизель

Так, победителем на поставку 18 380 тонн арктического дизтоплива Евро-4 (3 лота) стала компания "Нафтотрейд Капитал" (из группы WOG) с продуктом по цене 27 900 грн за тонну. Общая стоимость закупки составляет более 512 млн грн.

Цена, предложенная "Нафтотрейд Капитал" оказалась на 80 грн/т ниже, чем предложение от ООО "Газтрейд" (из группы “Трейд Коммодити”), занявшее второе место на торгах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания группы WOG за год сэкономила государству на топливе более 160 млн грн

Победу в двух лотах на поставку дизельного топлива повышенного качества марки C общим объемом 4 573 одержало ООО "Газтрейд". Эта компания была единственной, которая подала заявки на эти лоты.

Кроме того, согласно результатам тендера, МОУ намерено приобрести у "Нафтотрейд Капитал" 5 850 т бензина А-80 Евро-4 (два лота) по 29 400 грн/т и 3 900 т (один лот) этого же продукта у ПАО "Укргаздобыча" по 29 700 грн/т.

Как сообщал УНН, компания с орбиты WOG стала лидером тендеров МВД.