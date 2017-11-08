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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25292 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 81231 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 80500 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 98091 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99531 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 75110 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101548 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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WOG предложил Минобороны самую выгодную цену на арктический дизель

WOG предложил Минобороны самую выгодную цену на арктический дизель

Киев  •  УНН

 • 12306 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министерство обороны Украины 7 ноября определило победителей тендера на поставку 32 703 тонн топлива. Об этом говорится в системе ProZorro, передает УНН.

Так, победителем на поставку 18 380 тонн арктического дизтоплива Евро-4 (3 лота) стала компания "Нафтотрейд Капитал" (из группы WOG) с продуктом по цене 27 900 грн за тонну. Общая стоимость закупки составляет более 512 млн грн.

Цена, предложенная "Нафтотрейд Капитал" оказалась на 80 грн/т ниже, чем предложение от ООО "Газтрейд" (из группы “Трейд Коммодити”), занявшее второе место на торгах.

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Победу в двух лотах на поставку дизельного топлива повышенного качества марки C общим объемом 4 573 одержало ООО "Газтрейд". Эта компания была единственной, которая подала заявки на эти лоты.

Кроме того, согласно результатам тендера, МОУ намерено приобрести у "Нафтотрейд Капитал" 5 850 т бензина А-80 Евро-4 (два лота) по 29 400 грн/т и 3 900 т (один лот) этого же продукта у ПАО "Укргаздобыча" по 29 700 грн/т.

Как сообщал УНН, компания с орбиты WOG стала лидером тендеров МВД

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