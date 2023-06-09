WOG передає рятувальникам Херсонщини пальне на 5 млн грн

Деталі

Окрім того, WOG разом із UNITED24 запустив проєкт «Рятуємо всюди, де наші люди», мета якого – забезпечити ЗСУ рятувальними всюдиходами, які вивозитимуть військових та цивільних із місць, важкодоступних для звичайної рятувальної техніки. Останніми днями саме такі всюдиходи рятують людей на Херсонщині.

Щоб долучитися до ініціативи, можна задонатити напряму на банку проєкту, або заправити авто пальним Mustang, а WOG перерахує 1 грн з кожного літра на закупівлю рятувальних всюдиходів.

Інформаційний партнер проєкту: MEGOGO.