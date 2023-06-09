WOG передає рятувальникам Херсонщини пальне на 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Мереже АЗК WOG спрямувала зусилля на підтримку тих, хто безпосередньо займається ліквідацією наслідків, спричинених підривом Каховської ГЕС. Зокрема компанія передає ГУ ДСНС у Херсонській області 25 000 л бензину та 85 100 л дизельного пального на загальну суму 5 млн грн, передає УНН.
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Окрім того, WOG разом із UNITED24 запустив проєкт «Рятуємо всюди, де наші люди», мета якого – забезпечити ЗСУ рятувальними всюдиходами, які вивозитимуть військових та цивільних із місць, важкодоступних для звичайної рятувальної техніки. Останніми днями саме такі всюдиходи рятують людей на Херсонщині.
Щоб долучитися до ініціативи, можна задонатити напряму на банку проєкту, або заправити авто пальним Mustang, а WOG перерахує 1 грн з кожного літра на закупівлю рятувальних всюдиходів.
Інформаційний партнер проєкту: MEGOGO.