WOG передает спасателям Херсонщины топливо на 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Сеть АЗК WOG направила усилия на поддержку тех, кто непосредственно занимается ликвидацией последствий, вызванных подрывом Каховской ГЭС. В частности компания передает ГУ ГСЧС в Херсонской области 25 000 л бензина и 85 100 л дизельного топлива на общую сумму 5 млн грн, передает УНН.
Детали
Кроме того, WOG вместе с UNITED24 запустил проект «Спасаем везде, где наши люди», цель которого – обеспечить ВСУ спасательными вездеходами, которые будут вывозить военных и гражданских из мест, труднодоступных для обычной спасательной техники. В последние дни именно такие вездеходы спасают людей на Херсонщине.
Чтобы присоединиться к инициативе, можно задонатить напрямую на банка проекта, или заправить авто топливом Mustang, а WOG перечислит 1 грн с каждого литра на закупку спасательных вездеходов.
Инфармационный парнер проекта: MEGOGO.