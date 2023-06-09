WOG передает спасателям Херсонщины топливо на 5 млн грн

Детали

Кроме того, WOG вместе с UNITED24 запустил проект «Спасаем везде, где наши люди», цель которого – обеспечить ВСУ спасательными вездеходами, которые будут вывозить военных и гражданских из мест, труднодоступных для обычной спасательной техники. В последние дни именно такие вездеходы спасают людей на Херсонщине.

Чтобы присоединиться к инициативе, можно задонатить напрямую на банка проекта, или заправить авто топливом Mustang, а WOG перечислит 1 грн с каждого литра на закупку спасательных вездеходов.

Инфармационный парнер проекта: MEGOGO.