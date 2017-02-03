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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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WOG, ОKKO і SOCAR знижують ціни на скраплений газ

Київ • УНН

 • 7048 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Вартість скрапленого газу в Україні продовжуила демонструвати зниження на 15-50 коп./л. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів, передає УНН.

WOG, ОKKO і SOCAR знижують ціни на скраплений газ

Так, ціни на автогаз зменшилися на заправках національних операторів, що працюють у преміальному сегменті роздробу.
На АЗС WOG, OKKO і SOCAR скраплений газ подешевшав на 34 коп./л, до 11,25 грн/л.

У свою чергу, в мережах "лоукост" сегмента Marshal і Sun Oil вартість скрапленого газу знизилася на 15-30 коп./л до 10,60 грн/л, а в мережі UPG на 50 коп./л до 11,10 грн/л.

Також на АЗС під брендом Ultra і Mango в Київській області вартість автогазу підвищилася на 15 коп./л.

Нагадаємо, експерт розповів, чому дорожчає пальне та коли чекати на спад цін

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