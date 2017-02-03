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WOG, ОKKO и SOCAR снижают цены на сжиженный газ

Киев • УНН

 • 7048 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Стоимость сжиженного газа в Украину продолжила демонстрировать снижение на 15-50 коп./л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов, передает УНН.

WOG, ОKKO и SOCAR снижают цены на сжиженный газ

Так, цены на автогаз снизились на заправках национальных операторов, работающих в премиальном сегменте розницы.
На АЗК WOG, OKKO и SOCAR сжиженный газ подешевел на 34 коп./л, до 11,25 грн/л.

В свою очередь, в сетях "лоукост" сегмента Marshal и Sun Oil стоимость сжиженного газа снизилась на 15-30 коп./л до 10,60 грн/л, а в сети UPG на 50 коп./л до 11,10 грн/л.

Также на АЗС под брендом Ultra и Mango в Киевской области стоимость автогаза повысилась на 15 коп./л.

Напомним, эксперт рассказал, почему дорожает топливо и когда ждать снижения цен.

Украинские Национальные Новости

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