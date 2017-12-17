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WOG нагородили за "краще платіжне рішення в e-commerce"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Компанія WOG посіла друге місце в номінації "Кращий платіжне рішення в e-commerce" на PaySpace Magazine Awards 2017. Про це повідомили організатори щорічної премії, передає УНН.

Перше місце у зазначеній номінації дісталося ESCROW-рішенням UAPAY для послуги OLX по доставці товару ("Безпечна угода"). Третьою стала платіжна система АЗС ОККО.

Додамо, що в цьому році в щорічній премії PSM Awards 2017 взяло участь 180 компаній і експертів в 18 номінаціях. Переможців обирали читачі під час голосування. Всього за компанії і експертів було віддано 55 тис. голосів.

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