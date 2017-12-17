WOG нагородили за "краще платіжне рішення в e-commerce"

Перше місце у зазначеній номінації дісталося ESCROW-рішенням UAPAY для послуги OLX по доставці товару ("Безпечна угода"). Третьою стала платіжна система АЗС ОККО.

Додамо, що в цьому році в щорічній премії PSM Awards 2017 взяло участь 180 компаній і експертів в 18 номінаціях. Переможців обирали читачі під час голосування. Всього за компанії і експертів було віддано 55 тис. голосів.