WOG наградили за "лучшее платежное решение в e-commerce"

Первое место в указанной номинации досталось ESCROW-решению UAPAY для услуги OLX по доставке товара (“Безопасная сделка”). Третьей стала платежная система АЗС ОККО.

Добавим, что в этом году в ежегодной премии PSM Awards 2017 приняло участие 180 компаний и экспертов в 18 номинациях. Победителей выбирали читатели во время голосования. Всего за компании и экспертов было отдано 55 тыс голосов.