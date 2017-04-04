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WOG CAFE у "Жулянах" зможе одночасно обслуговувати близько сотні пасажирів аеропорту

WOG CAFE у "Жулянах" зможе одночасно обслуговувати близько сотні пасажирів аеропорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. “Потужності” нового WOG CAFE в аеропорту "Жуляни" дозволяють обслуговувати 100 — 150 клієнтів за 20 хв. Про це журналістам під час відкриття WOG CAFE в аеропорту "Жуляни" зазначив директор з роздрібних продажів компанії WOG Денис Кудін, передає кореспондент УНН.

За його словами, компанія WOG у проект відкриття CAFE в аеропорту "Жуляни" вклала значні інвестиції.

“У це WOG CAFE ( в аеропорту Жуляни — ред.) пішли великі інвестиції, але менші, ніж на окремі заклади, тому що тут основна інфраструктура створена аеропортом. Нам не потрібно було інвестувати у вбиральні, не потрібно було з нуля будувати стіни і підлогу. Нам потрібно було поставили лише наші меблі і технологічне обладнання, але це технологічне обладнання становить не менше 65% від всіх інвестицій. Тому вони достатньо значні.

Ми почали з невеликого, за розміром, закладу. Тут 40 квадратних метрів тому, що ми орієнтуємося на пасажирів, яким потрібна швидкість і, як правило, аеропортами користуються люди, які дуже цінують свій час. Вибирають авіатранспорт, тому що він швидкий і зручний, і відповідно вони приїздять за годину до відльоту. Ми в цьому кафе можемо обслуговувати приблизно 100 — 150 клієнтів за 20 хв. І тому ми готові до таких хвиль пасажирів”, — розповів Д.Кудін.

Нагадаємо, вчора компанія WOG офіційно відкрила WOG CAFE у аеропорту Київ. Таким чином, мережа WOG CAFE поза межами АЗК нараховує 21 заклад: 3 кава-поїнти, 4 кафе сіті-формату та 14 кафе у потягах Інтерсіті.

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