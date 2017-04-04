WOG CAFE в "Жулянах" сможет одновременно обслуживать около сотни пассажиров аэропорта

По его словам, компания WOG в проект открытия CAFE в аэропорту "Жуляны" вложила значительные инвестиции.

"В это WOG CAFE (в аэропорту Жуляны - ред.) пошли большие инвестиции, но меньше, чем на отдельно стоящие, потому что здесь основная инфраструктура создана аэропортом. Нам не нужно было инвестировать в туалеты, не нужно было с нуля строить стены и пол. Нам нужно было поставить только нашу мебель и технологическое оборудование, но это технологическое оборудование составляет не менее 65% от всех инвестиций. Поэтому они достаточно значительны.

Мы начали с небольшого, по размеру, учреждения. Здесь 40 квадратных метров потому, что мы ориентируемся на пассажиров, которым нужна скорость и, как правило, аэропортами пользуются люди, которые очень ценят свое время. Выбирают авиатранспорт, потому что он быстрый и удобный, и соответственно они приезжают за час до отлета. Мы в кафе можем обслуживать примерно 100 - 150 клиентов за 20 мин. И поэтому мы готовы к таким волнам пассажиров", - рассказал Д.Кудин.

Напомним, вчера компания WOG официально открыла WOG CAFE в аэропорту Киев. Таким образом, сеть WOG CAFE вне АЗК насчитывает 21 учреждение: 3 кофе-поинты, 4 кафе сити-формата и 14 кафе в поездах Интерсити.