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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116272 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174999 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128177 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123760 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116494 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106422 просмотра

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WOG CAFE в "Жулянах" сможет одновременно обслуживать около сотни пассажиров аэропорта

WOG CAFE в "Жулянах" сможет одновременно обслуживать около сотни пассажиров аэропорта

Киев  •  УНН

 • 10171 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. "Мощности" нового WOG CAFE в аэропорту "Жуляны" позволяют обслуживать 100 - 150 клиентов за 20 мин. Об этом журналистам во время открытия WOG CAFE в аэропорту "Жуляны" сообщил директор по розничным продажам компании WOG Денис Кудин, передает корреспондент УНН.

По его словам, компания WOG в проект открытия CAFE в аэропорту "Жуляны" вложила значительные инвестиции.

"В это WOG CAFE (в аэропорту Жуляны - ред.) пошли большие инвестиции, но меньше, чем на отдельно стоящие, потому что здесь основная инфраструктура создана аэропортом. Нам не нужно было инвестировать в туалеты, не нужно было с нуля строить стены и пол. Нам нужно было поставить только нашу мебель и технологическое оборудование, но это технологическое оборудование составляет не менее 65% от всех инвестиций. Поэтому они достаточно значительны.

Мы начали с небольшого, по размеру, учреждения. Здесь 40 квадратных метров потому, что мы ориентируемся на пассажиров, которым нужна скорость и, как правило, аэропортами пользуются люди, которые очень ценят свое время. Выбирают авиатранспорт, потому что он быстрый и удобный, и соответственно они приезжают за час до отлета. Мы в кафе можем обслуживать примерно 100 - 150 клиентов за 20 мин. И поэтому мы готовы к таким волнам пассажиров", - рассказал Д.Кудин.

Напомним, вчера компания WOG официально открыла WOG CAFE в аэропорту Киев. Таким образом, сеть WOG CAFE вне АЗК насчитывает 21 учреждение: 3 кофе-поинты, 4 кафе сити-формата и 14 кафе в поездах Интерсити.

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