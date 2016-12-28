WhoScored назвав символічну збірну провідних європейських чемпіонатів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Авторитетний портал Whoscored назвав символічну збірну провідних європейських чемпіонатів, за найвищою середньою оцінкою за матч впродовж сезону, передає УНН.
За найвищими середніми оцінками до складу увійшли:
Стефан Рюфф’є (“Сент-Етьєн”) — 7,3;
Рікарду Перейра (“Ніцца”) — 7,7,
Віргіл ван Дейк (“Саутгемптон”) — 7,5;
Ніколас Отаменді (“Манчестер Сіті”) — 7,6;
Фернандо Маркал (“Генгам”) — 7,6;
Ліонель Мессі (“Барселона”) — 8,1;
Тоні Кроос (“Реал”) — 7,9;
Тьяго Алькантара (“Баварія”) — 8,1;
Неймар (“Барселона”) — 8,2;
Алексіс Санчес (“Арсенал”) — 7,9;
Едін Джеко (“Рома”) — 7,9.
Як повідомляв УНН, УЄФА назвав команду відкриття нинішнього сезону Ліги чемпіонів.