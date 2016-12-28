WhoScored назвал символическую сборную ведущих европейских чемпионатов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Авторитетный портал Whoscored назвал символическую сборную ведущих европейских чемпионатов, по самой средней оценке за матч в течение сезона, передает УНН.
По самым высоким средним оценкам в состав вошли:
Стефан Рюффье ("Сент-Этьен") - 7,3;
Рикарду Перейра ("Ницца") - 7,7,
Виргил ван Дейк ("Саутгемптон") - 7,5;
Отаменди ("Манчестер Сити") - 7,6;
Фернандо Маркал ("Генгам") - 7,6;
Лионель Месси ("Барселона") - 8,1;
Тони Кроос ("Реал") - 7,9;
Алькантара ("Бавария") - 8,1;
Неймар ("Барселона") - 8,2;
Алексис Санчес ("Арсенал") - 7,9;
Эдин Джеко ("Рома") - 7,9.
Как сообщал УНН, УЕФА назвал команду открытия нынешнего сезона Лиги чемпионов.