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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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WhoScored назвал символическую сборную ведущих европейских чемпионатов

WhoScored назвал символическую сборную ведущих европейских чемпионатов

Киев • УНН

 • 7430 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Авторитетный портал Whoscored назвал символическую сборную ведущих европейских чемпионатов, по самой средней оценке за матч в течение сезона, передает УНН.

По самым высоким средним оценкам в состав вошли:

Стефан Рюффье ("Сент-Этьен") - 7,3;

Рикарду Перейра ("Ницца") - 7,7,

Виргил ван Дейк ("Саутгемптон") - 7,5;

Отаменди ("Манчестер Сити") - 7,6;

Фернандо Маркал ("Генгам") - 7,6;

Лионель Месси ("Барселона") - 8,1;

Тони Кроос ("Реал") - 7,9;

Алькантара ("Бавария") - 8,1;

Неймар ("Барселона") - 8,2;

Алексис Санчес ("Арсенал") - 7,9;

Эдин Джеко ("Рома") - 7,9.

Как сообщал УНН, УЕФА назвал команду открытия нынешнего сезона Лиги чемпионов.

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