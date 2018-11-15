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WADA обговорить виконання Росією умов відновлення РУСАДА

WADA обговорить виконання Росією умов відновлення РУСАДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рада засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проведе засідання в Баку, на якому буде розглянуто ряд питань, пов’язаних з удосконаленням боротьби з допінгом у спорті і з найближчим майбутнім організації, а також пункт порядку денного, що стосується виконання РФ умов відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), передає УНН з посиланням на прес-службу організації.

Засідання в столиці Азербайджану пройде 15 листопада. Рада засновників є вищим керівним органом WADA, місця в якому порівну розподілені між представниками спорту і держав. У нього входять 38 осіб, очолює WADA представник спортивного співтовариства шотландець Крейг Ріді, його першим заступником є міністерка норвезького уряду Лінда Хіллеланд.

Що стосується питання виконання російською стороною умов відновлення РУСАДА, то на виконкомі нової інформації по цій справі представлено не було (7 листопада — ред.). Присутні ще раз відзначили, що згідно з рішенням виконкому WADA від 20 вересня, Росія до кінця року повинна надати експертам організації доступ до основних аналітичних даних московської антидопінгової лабораторії. Крім того, до 30 червня 2019 року мають бути перевірені ще раз всі підозрілі допінг-проби, що зберігаються в Москві. Можливо, деталі переговорного процесу будуть оголошені під час засідання ради засновників, відповідний пункт включений до порядку денного.

У разі невиконання умов WADA, російський спорт зіткнеться з серйозними викликами, так як потрапить під дію норм нового антидопінгового кодексу. WADA виключить можливість проходження спортсменами допінг-контролю на території Росії, забір проб не зможуть виконувати іноземні компанії. Більш того, російські спортсмени можуть бути позбавлені права виступати на міжнародних змаганнях. Рада засновників WADA також обговорить бюджет організації на наступний рік, нові стандарти для допінг-тестування і для антидопінгових лабораторій, також відповідність кодексу антидопінгових агентств інших країн.

Як повідомляв УНН, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив про створення зовнішньої незалежної комісії для розслідування звинувачень, висунутих в сторону організації за останні роки.

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