WADA обговорить виконання Росією умов відновлення РУСАДА

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рада засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проведе засідання в Баку, на якому буде розглянуто ряд питань, пов’язаних з удосконаленням боротьби з допінгом у спорті і з найближчим майбутнім організації, а також пункт порядку денного, що стосується виконання РФ умов відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), передає УНН з посиланням на прес-службу організації.