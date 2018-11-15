WADA обсудит выполнение Россией условий восстановления РУСАДА

Заседание в столице Азербайджана пройдет 15 ноября. Совет учредителей является высшим руководящим органом WADA, места в котором поровну распределены между представителями спорта и государств. В него входят 38 человек, возглавляет WADA представитель спортивного сообщества шотландец Крейг Риди, его первым заместителем является министр норвежского правительства Линда Хиллеланд.

Что касается вопроса выполнения российской стороной условий восстановления РУСАДА, то на исполкоме новой информации по этому делу представлено не было (7 ноября — ред.). Собравшиеся еще раз отметили, что согласно решению исполкома WADA от 20 сентября, Россия до конца года должна предоставить экспертам организации доступ к основным аналитическим данным московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы, хранящиеся в Москве. Возможно, детали переговорного процесса будут оглашены во время заседания совета учредителей, соответствующий пункт включен в повестку дня.

В случае невыполнения условий WADA, российский спорт столкнется с серьезными вызовами, так как попадет под действие норм нового антидопингового кодекса. WADA исключит возможность прохождения спортсменами допинг-контроля на территории России, забор проб не смогут производить иностранные компании. Более того, российские спортсмены могут быть лишены права выступать на международных соревнованиях. Совет учредителей WADA также обсудит бюджет организации на следующий год, новые стандарты для допинг-тестирования и для антидопинговых лабораторий, также соответствие кодексу антидопинговых агентств других стран.

Как сообщал УНН, Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о создании внешней независимой комиссии для расследования обвинений, выдвинутых в сторону организации за последние годы.