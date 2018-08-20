Взято під варту львів'янина, який вдарив ножем поліцейського

"Галицьким районним судом м. Львова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у ході комплексного відпрацювання міста оперативники помітили осіб, які у центрі міста наносили фарбою напис на фасад будинку.



Аби уникнути затримання, зловмисник наніс правоохоронцеві один удар ножем у грудну клітку, спричинивши проникаюче поранення, яке за своїм характером відноситься до тяжкого тілесного ушкодження, що є небезпечним для життя потерпілого.

Після скоєного, правопорушник одразу був затриманий працівниками поліції.



За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, працівниками Нацполіції, повідомлено про підозру 20-річному львів’янину у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, один із зловмисників поранив ножем на 33-річного оперуповноваженого. Інцидент стався вночі у Львові.