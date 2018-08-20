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Взят под стражу львовянин, который ударил ножом полицейского

Киев • УНН

 • 8828 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Жителю Львова, который 17 августа ранил ножом полицейского судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.

Взят под стражу львовянин, который ударил ножом полицейского

"Галицким районным судом г. Львова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе комплексной отработки города оперативники заметили лиц, которые в центре города наносили краской надпись на фасад здания.

Чтобы избежать задержания, злоумышленник нанес стражу порядка один удар ножом в грудную клетку, вызвав проникающее ранение, которое по своему характеру относится к тяжкому телесному повреждению, опасному для жизни потерпевшего.
После содеянного, преступник сразу был задержан работниками полиции.

Под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1, работниками Нацполиции, сообщено о подозрении 20-летнему львовянину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, один из злоумышленников ранил ножом на 33-летнего оперуполномоченного. Инцидент произошел ночью во Львове.

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