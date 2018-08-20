Взят под стражу львовянин, который ударил ножом полицейского

"Галицким районным судом г. Львова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.



Напомним, в ходе комплексной отработки города оперативники заметили лиц, которые в центре города наносили краской надпись на фасад здания.



Чтобы избежать задержания, злоумышленник нанес стражу порядка один удар ножом в грудную клетку, вызвав проникающее ранение, которое по своему характеру относится к тяжкому телесному повреждению, опасному для жизни потерпевшего.

После содеянного, преступник сразу был задержан работниками полиции.



Под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1, работниками Нацполиции, сообщено о подозрении 20-летнему львовянину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, один из злоумышленников ранил ножом на 33-летнего оперуполномоченного. Инцидент произошел ночью во Львове.