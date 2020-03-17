Взятка у справі з допінг-тестом: чемпіону світу Ф'юрі загрожує 8-річна дискваліфікація
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Британський чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі потрапив у скандал, що пов'язаний із допінг-тестом. Про це стверджує "Daily Mail", передає УНН.
Майбутнє боксу Тайсона Ф’юрі під питанням після того, як з’явилися нові звинувачення. Зазначено, що фермер Мартін Керфут повідомив журналістом, що команда британця дала йому 25 тис. фунтів за хибні показання щодо тесту Ф’юрі на допінг в 2015 році.
Тоді у Ф’юрі та його двоюрідного брата в крові знайшли заборонений стероїд нандролон. Фермер із Ланкашира допоміг братам уникнути покарання, повідомивши, що речовина надійшла до їжі боксерів через неякісне м’ясо дикого кабана.
Фермер Престон стверджує, що він дав неправдиві свідчення про зірку світового боксу.
“Я ніколи не тримав диких кабанів і не вбивав їх. Я погодився, тим більше, що вони запропонували мені цю приманку з виплатою. Коли стан справ став більш серйозним, вони запропонували мені гроші перед розглядом справи в лондонському суді і після. Я підтримав їх, оскільки припускав, що надаю допомогу. Я вважаю, що був готовий збрехати. Вони кинули приманку. Я гадав: „я можу заробити 25 тисяч фунтів, це не питання життя і смерті“. В результаті мене розлютили брехня і обман. Публіка повинна знати правду”, — сказав Керфут.
Зазначено, що братам Ф’юдрі загрожує дискваліфікація у вигляді до 8 років відсторонення від боксу у випадку підтвердження слід фермера.