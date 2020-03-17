Взятка в деле с допинг-тестом: чемпиону мира Фьюри грозит 8-летняя дисквалификация

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108820 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110804 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109323 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119830 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102394 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106434 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106885 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131713 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130520 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Взятка в деле с допинг-тестом: чемпиону мира Фьюри грозит 8-летняя дисквалификация

Взятка в деле с допинг-тестом: чемпиону мира Фьюри грозит 8-летняя дисквалификация

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Британский чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри попал в скандал, что связан с допинг-тестом. Об этом утверждает "Daily Mail", передает УНН.

Будущее бокса Тайсона Фьюри под вопросом после того, как появились новые обвинения. Отмечено, что фермер Мартин Керфут сообщил журналистом, что команда британца дала ему 25 тыс. фунтов за ложные показания по тесту Фьюри на допинг в 2015 году.

Тогда у Фьюри и его двоюродного брата в крови нашли запрещенный стероид нандролон. Фермер из Ланкашира помог братьям избежать наказания, сообщив, что вещество поступило в еду боксеров из некачественного мяса дикого кабана.

Фермер Престон утверждает, что он дал ложные показания о звезде мирового бокса.

“Я никогда не держал диких кабанов и не убивал их. Я согласился, тем более, что они предложили мне эту приманку с выплатой. Когда состояние дел стал более серьезным, они предложили мне деньги перед рассмотрением дела в лондонском суде и после. Я поддержал их, поскольку предполагал, что оказываю помощь. Я считаю, что был готов соврать. Они бросили приманку. Я думал: „я могу заработать 25 тыс. фунтов, это не вопрос жизни и смерти“. В результате меня разозлили ложь и обман. Публика должна знать правду”, — сказал Керфут.

Отмечено, что братьям Фьюдри грозит дисквалификация в размере до 8 лет отстранения от бокса в случае подтверждения следует фермера.

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