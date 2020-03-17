Взятка в деле с допинг-тестом: чемпиону мира Фьюри грозит 8-летняя дисквалификация
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Британский чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри попал в скандал, что связан с допинг-тестом. Об этом утверждает "Daily Mail", передает УНН.
Будущее бокса Тайсона Фьюри под вопросом после того, как появились новые обвинения. Отмечено, что фермер Мартин Керфут сообщил журналистом, что команда британца дала ему 25 тыс. фунтов за ложные показания по тесту Фьюри на допинг в 2015 году.
Тогда у Фьюри и его двоюродного брата в крови нашли запрещенный стероид нандролон. Фермер из Ланкашира помог братьям избежать наказания, сообщив, что вещество поступило в еду боксеров из некачественного мяса дикого кабана.
Фермер Престон утверждает, что он дал ложные показания о звезде мирового бокса.
“Я никогда не держал диких кабанов и не убивал их. Я согласился, тем более, что они предложили мне эту приманку с выплатой. Когда состояние дел стал более серьезным, они предложили мне деньги перед рассмотрением дела в лондонском суде и после. Я поддержал их, поскольку предполагал, что оказываю помощь. Я считаю, что был готов соврать. Они бросили приманку. Я думал: „я могу заработать 25 тыс. фунтов, это не вопрос жизни и смерти“. В результате меня разозлили ложь и обман. Публика должна знать правду”, — сказал Керфут.
Отмечено, что братьям Фьюдри грозит дисквалификация в размере до 8 лет отстранения от бокса в случае подтверждения следует фермера.