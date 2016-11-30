Взяли під варту молодого зловмисника на Прикарпатті, який порізав буковинця

Як повідомив керівник відділу прокуратури Л.Мацьків, підозрюваного взято під варту, розслідування здійснюється за ч.2 ст.121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Йдеться про правопорушення, яке вчинено вночі 27 листопада в селищі Кути Косівського району. Так, неподалік одного із нічних клубів між 42-річним потерпілим та молодим зловмисником виник конфлікт, під час якого останній ножем наніс декілька ударів по тілу чоловіка, а відтак завдав йому ще декілька ударів ногами. Внаслідок цього чоловіка госпіталізовано до районної лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Наразі зловмисника арештовано, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, син-рецидивіст порізав рідного батька ножем на Прикарпатті. Як вияснили правоохоронці, зловмисник і постраждалий не мали родинних відносин.