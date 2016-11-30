Взяли під варту молодого зловмисника на Прикарпатті, який порізав буковинця
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вчора, 29 листопада 2016 року, на Прикарпатті за клопотанням Косівського відділу прокуратури місцевим судом обрано запобіжний захід щодо 20-річного жителя району, який ножем завдав тяжкі ушкодження мешканцю Чернівецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Як повідомив керівник відділу прокуратури Л.Мацьків, підозрюваного взято під варту, розслідування здійснюється за ч.2 ст.121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Йдеться про правопорушення, яке вчинено вночі 27 листопада в селищі Кути Косівського району. Так, неподалік одного із нічних клубів між 42-річним потерпілим та молодим зловмисником виник конфлікт, під час якого останній ножем наніс декілька ударів по тілу чоловіка, а відтак завдав йому ще декілька ударів ногами. Внаслідок цього чоловіка госпіталізовано до районної лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.
Наразі зловмисника арештовано, досудове розслідування триває.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, син-рецидивіст порізав рідного батька ножем на Прикарпатті. Як вияснили правоохоронці, зловмисник і постраждалий не мали родинних відносин.