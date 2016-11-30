Взяли под стражу молодого злоумышленника на Прикарпатье, который порезал буковинца

Как сообщил руководитель отдела прокуратуры Л.Мацькив, подозреваемый взят под стражу, расследование осуществляется по ч.2 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о правонарушении, которое совершено ночью 27 ноября в поселке Углы Косовского района. Так, возле одного из ночных клубов между 42-летним потерпевшим и молодым злоумышленником возник конфликт, в ходе которого последний ножом нанес несколько ударов по телу мужчины, а затем нанес ему еще несколько ударов ногами. В результате мужчина госпитализирован в районную больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

Сейчас злоумышленник арестован, досудебное расследование продолжается.

Напомним, как сообщал УНН, сын-рецидивист порезал родного отца ножом на Прикарпатье. Как выяснили правоохранители, злоумышленник и пострадавший не имели родственных отношений.