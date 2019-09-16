Вживання кокаїну: НХЛ дискваліфікувала на три гри російського хокеїста
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Національна хокейна ліга оголосила про дискваліфікацію на три матчі форварда “Вашингтон Кепіталз” Євгенія Кузнєцова за неналежну поведінку. Про це свідчать дані сайту НХЛ, передає УНН.
Комісіонер НХЛ Гері Беттмен прийняв таке рішення після особистої зустрічі з гравцем і представниками профспілки гравців (НХЛПА), яка відбулася в Нью-Йорку.
Хокеїст через профспілку поінформував лігу, що не подаватиме апеляцію на дискваліфікацію. НХЛ повідомила, що утримається від подальших коментарів.
Зауважимо, що 27-річний нападник був відсторонений Міжнародною федерацією хокею (ІІХФ) від міжнародних змагань на чотири роки за позитивний тест на кокаїн. Кузнєцов добровільно погодився пройти Програму по боротьбі із залежністю (“SABH”), яку організовують НХЛ і профспілка гравців.
Додамо, що Кузнєцов здав тест 26 травня на чемпіонаті світу в Словаччині, де він грав за збірну Росії.
Довідка: на ЧС-2019 Кузнєцов здобув “бронзу” у складі збірної Росії, у 2012 і 2014 роках ставав чемпіоном світу, а також з “Вашингтон Кепіталс” вигравав Кубок Стенлі.