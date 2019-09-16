Употребление кокаина: НХЛ дисквалифицировала на три игры российского хоккеиста
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Национальная хоккейная лига объявила о дисквалификации на три матча форварда "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова за неподобающее поведение. Об этом свидетельствуют данные сайта НХЛ, передает УНН.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн принял такое решение после личной встречи с игроком и представителями профсоюза игроков (НХЛПА), которая состоялась в Нью-Йорке.
Хоккеист через профсоюз проинформировал лигу, что не будет подавать апелляцию на дисквалификацию. НХЛ сообщила, что воздержится от дальнейших комментариев.
Заметим, что 27-летний нападающий был отстранен Международной федерацией хоккея (ИИХФ) от международных соревнований на четыре года за положительный тест на кокаин. Кузнецов добровольно согласился пройти программу по борьбе с зависимостью (“SABH”), которую организуют НХЛ и профсоюз игроков.
Добавим, что Кузнецов сдал тест 26 мая на чемпионате мира в Словакии, где он играл за сборную России.
Справка: на ЧМ-2019 Кузнецов завоевал “бронзу” в составе сборной России, в 2012 и 2014 годах становился чемпионом мира, а также с “Вашингтон Кэпиталс” выигрывал Кубок Стэнли.